«Скорее всего, они погребены, но есть надежда». Семь человек попали под лавину на Алтае

Лавина на Алтае , скорее всего, унесла жизни семи туристов. Спастись удалось двум женщинам, которые смогли сообщить о произошедшем только спустя два дня после схода лавины.

Группа двигалась по склону горы Металлург. Лавина накрыла их 6 мая. Руководил группой глава туристического клуба Новосибирского госуниверситета Николай Симонов . Все туристы были с большим опытом. Студентов среди них не было.

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России отметили, что группа представляла в организацию план маршрута и получила официальное разрешение на поход. Студентов, вопреки появившейся ранее информации, в группе не было, заявил Business FM руководитель секции горного туризма при НГУ Владимир Юдин

— Вообще-то о погибших говорить нельзя. Я понимаю, что 99%, что все они погибли, но сейчас МЧС заказало вертолет, будут делать облет этого места, и есть надежда, если кто-то на поверхности, их заберут.

— В большинстве своем это все-таки люди опытные?

— В том-то и дело, тут информация, что это студенты НГУ. Нет, там ни одного студента НГУ. Завтра секцию, которой я руковожу, закроют, потому что все перестраховываются. Это все люди опытные, и вообще это маршрут четвертой категории (всего шесть), довольно сложный. Самая младшая 1992 года рождения, она живая, а остальным около 40-50 лет, а некоторым уже под 60. Люди тертые, опытные. Информация такая, что у них был заявлен траверс с пика Металлург, когда с одной стороны на гребень поднимаешься, по гребню проходишь и на другую сторону спускаешься. Причем они заранее вечером 5 мая ступени протоптали, то есть все сделали правильно, и пошли утром. Утром лавинная опасность меньше. Две женщины, Антонова и Полянская, дошли до гребня, потому и живы. Остальные поднимались по склону. И практически одновременно сошла огромная лавина. Она перемела весь склон, снег дошел до ущелья, перекрыл ущелье. Это перепад примерно 600-800 метров, то есть лавина огромная. Скорее всего, все они погребены. Но на выкате лавины в долину может тела и вынести. Облет что-то покажет. Если тел не увидят, то сейчас поисковые работы проводить, во-первых, опасно, во-вторых, без толку. Нужно ждать лета.

— По сходу лавины прогноз какой-то был или по этому склону прогнозов вообще не делают?

— Никто по таким склонам прогнозов не делает. Что погода была довольно плохая — это общая ситуация для весны. Прогнозировать сход лавины — это, наверное, самое сложное из всего, что есть.

— Что такое плохая погода в этом регионе? Это метель или, наоборот, солнце, когда все подтаивает и сходит?

— И то, и другое. Хорошая погода — когда нет осадков. Если есть осадки в горах, это значит, снег выпадает, лавинная опасность повышается. Это типичный период майских праздников. У нас праздников много, поэтому люди и ходят. Это считается время на все районы повышенной опасности. У группы был спутниковый телефон, но он остался у руководителя погребенным. У девочек не было.

— За эти два дня никто не спохватился, что от них никакого сигнала?

— Это нормальная ситуация. Даже если есть спутниковый телефон, то раз в два-три дня мы сообщения и получаем. Не нужно думать, что спутниковый телефон — как обычный мобильный. Спутник может не ловить. Маршрут, допустим, 15 дней, раз в три дня группа сообщает: мы там-то. Что такое дозвониться по спутнику? Можно полдня потерять в горах.

Две выжившие при сходе лавины девушки, оставшиеся без связи, двое суток шли за помощью. По данным районных властей, они находятся в шоковом состоянии, им требуется помощь психологов.