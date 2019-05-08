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Опубликован список погибших после схода лавины россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Опубликован список погибших при сходе лавины в горах Алтая. Он представлен в Telegram-канале «112».
Среди них оказались руководитель туристической группы Симонов Николай Александрович (1956 года рождения), Блинов Игорь Викторович (1968 года рождения), Воробьева Юлия Владимировна (1981 года рождения), Науменко Сергей Евгеньевич (1954 года рождения), Одаренко Валерия Владимировна (1972 года рождения), Фоканов Иван Анатольевич (1982 года рождения), Шарифулин Дмитрий Евгеньевич (1989 года рождения).
Всего в группе было девять туристов, однако выжили только двое из них — Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Девушки не могли сообщить о случившемся в течение двух дней из-за отсутствия связи.
Согласно маршруту, который планировала пройти группа, туристы должны были вернуться из путешествия 15 мая.
Следственный Комитет России по Республике Алтай начал расследование произошедшего. Сотрудники СК пытаются выяснить, что стало причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности, и кто выступил организатором восхождения.
Ранее сообщалось, что 6 мая семеро альпинистов из Новосибирска погибли во время восхождения на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. 8 мая двое выживших россиянок добрались до села Кош-Агач и сообщили о случившемся. Позже на место происшествия должен вылететь вертолет со спасателями.
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Происшествия , Наталья Антонова , Николай Симонов , Сергей Науменко , СКР , Алтай
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