На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов, выжили две девушки

На Алтае семеро туристов погибли в районе Южно-Чуйского хребта в результате схода лавины. Две выжившие девушки смогли сообщить о случившемся только спустя два дня из-за отсутствия связи в горах. Туристы были опытными альпинистами, руководитель группы имел опыт восхождений более 15 лет. Перед выходом они зарегистрировались в местном поисково-спасательном отряде МЧС

В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска , сообщают в республиканском ГУ МЧС. ЧП произошло еще утром 6 мая, однако известно о нем стало лишь спустя два дня, когда утром 8 мая в экстренные службы поступила информация о том, что на подъеме горы Металлург (высота — 3933 м) под лавину попала туристическая группа в составе девяти человек.

Выбраться из-под лавины удалось двум девушкам, однако сообщить о случившемся сразу они не смогли из-за плохой связи в горах. Два дня выжившие туристки пытались выйти навстречу другой группе, сообщает местное издание «НГС. Новости». Наконец, они встретили группу туристов, шедшую параллельным маршрутом, сообщили о трагедии и добрались до ближайшего села.

Погибли семеро человек, в том числе и Николай Симонов , возглавлявший группу. Он являлся руководителем туристического клуба Новосибирского государственного университета, регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вел блог с фотоотчетами из путешествий. По словам его знакомых, мужчина ходил в горы более 15 лет.

Известно, что группа шла по маршруту четвертой категории сложности — для такого путешествия нужно иметь серьезный опыт и второй альпинистский разряд.

«Руководитель должен иметь как минимум опыт участия в таких маршрутах (4КС) и опыт руководства как минимум маршрутом на одну категорию ниже (то есть 3КС). Николая Симонова знаю, это опытный горный турист, у него, несомненно, есть необходимый опыт», — пояснил руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефедов.

Еще один погибший участник группы, Сергей Науменко , — доктор медицинских наук, профессиональный альпинист, который не один раз покорял горы высотой в семь тысяч метров.

Некоторые СМИ сообщили, что некоторые из погибших были студентами НГУ, однако в пресс-центре вуза заявили, что их учащиеся не принимали участие в этом подъеме. Группа отправилась в поход 1 мая от села Кош-Агач. Перед этим туристы прошли регистрацию. Назад они должны были вернуться в это же село через две недели.

В отделении МВД по Кош-Агачскому району сообщили, что две выжившие туристки по-прежнему находятся в отделе полиции.

«Они сами приехали. Пока с ними наши работают. Состояние удовлетворительное — пришли сами, написали заявление, а сейчас объяснения дают. Просто попали под лавину, семеро из них погибли, двое остались», — пояснили в ведомстве.

Сейчас в полиции решают, кто из сотрудников отправится к месту трагедии в составе поисковой группы. Восемь спасателей, а также два кинологических расчета вылетят на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агач на поисковые работы днем 8 мая, сообщили в МЧС по Республике Алтай.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае удалось спасти десять человек, попавших под лавину на северо-западе страны. 6 апреля пешие туристы вышли с рюкзаками в горы уезда Урумчи в одноименном городском округе и через горные ущелья направились в уезд Чанцзи. Через два дня они попали под лавину. С помощью передатчика GPS и спутникового телефона туристы смогли передать спасателям свои координаты и информацию о пострадавших. Им пришлось ждать спасения в сложных условиях почти 20 часов.

Местные спасатели и пожарные направились к месту инцидента сразу после получения сигнала о спасении, однако оперативно добраться до места, где находились пострадавшие, не смогли из-за сильного завала на подъездной дороге.

В поисково-спасательной операции участвовали более 30 спасателей и пожарных и два вертолета. Утром 8 апреля спасатели достали всех погребенных под снегом. Двух человек, получивших травмы, госпитализировали.

В конце февраля на хребте Дукка Зеленчукского района в Карачаево-Черкесии лавина накрыла группу туристов из Москвы. В результате погиб гид, шестеро человек пострадали. Погибший — член Ассоциации горных гидов России Сергей Камбалов, инструктор по альпинизму, горным лыжам, а также кандидат в мастера спорта по альпинизму.

Как стало известно, группа туристов каталась по необорудованным трассам на хребте Дукка. При этом они не зарегистрировались в местном поисково-спасательном отряде МЧС, как того требует техника безопасности. В проведении поисково-спасательных работ было задействовано 25 спасателей МЧС.

После инцидента республиканские следственные органы начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 144 УПК РФ). В ведомстве призвали всех туристов и отдыхающих регистрировать свои маршруты в Карачаево-Черкесском поисково-спасательном отряде МЧС России. В этом случае спасатели «проинформируют туристов о потенциальных опасностях на маршрутах, поделятся информацией о гидро-, метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах, помогут проверить личное снаряжение, средства связи, сигнализации, маршрутные документы, подбор продуктов питания, медикаментов».