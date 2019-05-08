«Вызывают вопросы»: Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ

Заслуженный пилот СССР, экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов обратил внимание, что пилот сгоревшего SSJ-100 в переговорах с диспетчером употреблял слово «штатно» и не сообщал на землю о конкретных проблемах с оборудованием. Как пишут «Известия» со ссылкой на мнение заслуженного пилота, это свидетельствует о том, что самолет садился по правильной траектории.

Ранее РЕН ТВ опубликовал, как утверждается, полную расшифровку переговоров диспетчеров с пилотами SSJ-100. Из расшифровки следует, что пилот Денис Евдокимов сообщил о возвращении в аэропорт, а диспетчер поинтересовался, нужна ли ему какая-то помощь. Пилот ответил, что помощь не нужна, так как «пока все нормально» и «штатно». Он заявил, что после удара молнии произошла потеря связи и автоматического управления самолетом.

Смирнов отметил, что молния могла вывести из строя электронику и электрические сети, которые управляют приборами и агрегатами.

«Но об этом командир не сообщает. Значит, он никакого дискомфорта не почувствовал. Если бы это произошло, то он бы сказал, что у него сложности, предположим, с управлением», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае отклонения от посадочной траектории, диспетчер сразу же сообщил бы пилоту об этом. Однако диспетчер всё время подтверждал, что борт находится на верном курсе.

Заслуженный пилот подчеркнул, что к сильному удару о землю в такой ситуации могла привести слишком высокая скорость и превышение посадочной массы. Производители самолетов устанавливают максимально допустимую посадочную массу для воздушного судна: если этот показатель превышен, пилотам необходимо выработать топливо, «покружить» на малой высоте. При этом командир воздушного судна вправе принять решение приземляться с тем весом, который есть.

«Однако садиться вручную с превышенными посадочной массой и скоростью надо уметь», — подчеркнул Смирнов.

Он обратил внимание, что на высоте 15-20 метров самолет должен быть выровнен так, чтобы нос был выше горизонта. Однако видео посадки SSJ-100 демонстрируют, что этого сделано не было. По мнению Смирнова, если расследование опровергнет версию об отказе приборов из-за молнии, «это будет приговор пилоту».

«Такую формулировку я слышу впервые. Такой фразы вообще не существует. <…> Как самолет может гореть в молнии? Молния может ударить в самолет, но он не может загореться, у него нет заземления», — отметил он.

Также у него вызвали вопросы слова о «штатном» полете. Литвинов отметил, что у потерявшего связь летчика «все нормально» быть не может.

«Потом он заявляет, что самолет перешел в режим прямого управления — это отказ, серьезный отказ», — пояснил он.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево . На борту самолета находились 78 человек, 41 из них погиб.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.