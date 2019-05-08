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«Весь салон в дыму»: почему задержали рейс Белгород — Калининград 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: аэропорт Белгорода
В самолете с 36 пассажирами на борту произошло задымления, рассказал РИА Новости представитель аэропорта Белгорода.
По его словам, лайнер Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн» должен был вылететь в Калининград в 0:30 по местному времени. Однако, когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, экипаж принял решение вернуться и высадить пассажиров.
«Стюардесса сказала — задымление в салоне», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, высадка пассажиров не была эвакуацией — «все происходило в штатном режиме», — в 6:25 рейс Белгород — Калининград был совершен на другом самолете, а тот, в котором произошло задымление, осматривают специалисты.
По информации телеграм-канала «Белгород №1», на борту лайнера произошла неисправность в электропроводке.
Пассажир рейса рассказал каналу, что он и другие пассажиры почувствовали запах гари в салоне и сообщили об этом бортпроводникам. Те передали информацию пилотам.
«Самолет тут же остановился. Включился свет, и мы поняли, что весь салон в дыму. Некоторые пассажиры начали паниковать», — сообщил он.
По словам собеседника, стюардесса быстро открыла дверь и приказала пассажирам покинуть воздушное судно без ручной клади. Приказ был исполнен в течение половины минуты. Некоторое время спустя самолет покинули и члены экипажа. С собой они несли ручную кладь пассажиров.
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Происшествия , РИА Новости , Белгород , Калининград
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