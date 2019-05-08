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Крокодилы убили мальчика и мужчину 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock
В кенийском городе Хома-Бей крокодилы убили двух человек. Об этом сообщает информационный портал Standart Media.
В воскресенье, 5 мая, девятилетний мальчик по имени Кеннеди Оньянго (Kennedy Onyango) подошел к берегу озера Виктория, чтобы прополоскать одежду. По словам свидетелей, в этот момент на него напал крокодил и утащил его в воду.
Местные жители подняли тревогу и на лодках отправились искать его тело в озере. Один из них, Эдвард Оремо (Edward Oremo), отметил, что в момент гибели Оньянго вместе с ним были и другие дети. «Крокодил затаился в том месте, где мальчик мог его не заметить», — добавил мужчина.
Во время поисков тела скончался один из местных жителей — Энтони Одила (Anthony Odila). Он выпал из лодки и попал в пасть к крокодилу. Тело мужчины обнаружили рыбаки спустя несколько часов и передали его в местный морг.
Поиски Оньяго до сих пор продолжаются. Оремо призвал правительство оказать необходимую помощь местным жителям.
Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров — вдвое больше площади Байкала.
В конце апреля сообщалось, что в Индии голодный крокодил убил пастуха. Жители деревни призвали Департамент лесного хозяйства принять профилактические меры в этом районе.
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