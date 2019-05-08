Крокодилы убили мальчика и мужчину

В кенийском городе Хома-Бей крокодилы убили двух человек. Об этом сообщает информационный портал Standart Media.

В воскресенье, 5 мая, девятилетний мальчик по имени Кеннеди Оньянго (Kennedy Onyango) подошел к берегу озера Виктория, чтобы прополоскать одежду. По словам свидетелей, в этот момент на него напал крокодил и утащил его в воду.

Местные жители подняли тревогу и на лодках отправились искать его тело в озере. Один из них, Эдвард Оремо (Edward Oremo), отметил, что в момент гибели Оньянго вместе с ним были и другие дети. «Крокодил затаился в том месте, где мальчик мог его не заметить», — добавил мужчина.

Во время поисков тела скончался один из местных жителей — Энтони Одила (Anthony Odila). Он выпал из лодки и попал в пасть к крокодилу. Тело мужчины обнаружили рыбаки спустя несколько часов и передали его в местный морг.

Поиски Оньяго до сих пор продолжаются. Оремо призвал правительство оказать необходимую помощь местным жителям.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров — вдвое больше площади Байкала.

В конце апреля сообщалось, что в Индии голодный крокодил убил пастуха. Жители деревни призвали Департамент лесного хозяйства принять профилактические меры в этом районе.