В Шереметьево опубликовали полную хронологию крушения SSJ-100

Согласно обнародованной информации, капитан воздушного судна доложил о возврате в аэропорт вылета уже через 10 минут после начала полета.

Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту, опережая государственные нормативные требования. Это следует из хронологии крушения SSJ–100 в Шереметьево , обнародованной на сайте аэропорта.

Согласно опубликованной информации, рейс SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел по маршруту « Москва . Шереметьево — Мурманск » в воскресенье, 5 мая, в 18:02 мск. Уже 18:12 командир воздушного судна (КВС) доложил диспетчеру ОрВД о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. В 18:13 КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления авиалайнера.

«18:14 — руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме», — сказано в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В 18:30 воздушное судно произвело посадку, после которой оно воспламенилось. Через минуту, в 18:31, начальник полетов ОрВД объявляет тревогу. В это же время выпускаются аварийные трапы, экипаж собственными силами начинает эвакуацию пассажиров из самолета.

«18:32 — Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее — АСК), начало тушения ВС. 18:32— Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево. 18.33 — Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК. 18:35 — Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт. 18:48 — Пожар на ВС полностью потушен», — сообщают в аэропорту Шереметьево.

В материале отмечается, что согласно РПАСОП ГА-91 нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов составляет 3 минуты с момента объявления сигнала «Тревога».

В воскресенье, 5 мая, самолет, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Из-за жесткого приземления у лайнера сломались шасси, SSJ-100 загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, спасти удалось только 37.