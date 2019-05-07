Отказала радиосвязь: в Шереметьево назвали причину возвращения SSJ в аэропорт

У самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево , в воздухе отказала радиосвязь и автопилот. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аэропортом на основе радиоданных переговоров экипажа с диспетчерами.

В хронологии событий, представленной пресс-службой Шереметьево, сообщается, что командир воздушного судна запросил посадку через 10 минут после взлета. В 18.12 мск он доложил наземным службам о возврате в аэропорт вылета в связи с отказом радиосвязи и потерей автоматического управления воздушным судном.

Приземление самолета произошло в 18.30, сразу после приземления началось возгорание.

В18.31 руководитель полетов ОрВД (Организация воздушного движения) объявил сигнал «Тревога». В ту же минуту началась эвакуация пассажиров.

Первые пожарные расчеты прибыли на место возгорания в 18:32, спустя минуту к ним присоединились еще четыре. Норматив для прибытия пожарных составляет три минуты. Возгорание было полностью ликвидировано в 18.48.

В результате катастрофы погиб 41 человек, 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось спастись.