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Отказала радиосвязь: в Шереметьево назвали причину возвращения SSJ в аэропорт 

Рамблер 20 минут назад
У самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, в воздухе отказала радиосвязь и автопилот. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аэропортом на основе радиоданных переговоров экипажа с диспетчерами.
Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
В хронологии событий, представленной пресс-службой Шереметьево, сообщается, что командир воздушного судна запросил посадку через 10 минут после взлета. В 18.12 мск он доложил наземным службам о возврате в аэропорт вылета в связи с отказом радиосвязи и потерей автоматического управления воздушным судном.
Приземление самолета произошло в 18.30, сразу после приземления началось возгорание.
В18.31 руководитель полетов ОрВД (Организация воздушного движения) объявил сигнал «Тревога». В ту же минуту началась эвакуация пассажиров.
Первые пожарные расчеты прибыли на место возгорания в 18:32, спустя минуту к ним присоединились еще четыре. Норматив для прибытия пожарных составляет три минуты. Возгорание было полностью ликвидировано в 18.48.
В результате катастрофы погиб 41 человек, 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось спастись.
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Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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