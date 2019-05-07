Магнитогорцам из взорвавшегося дома начислили пени за ЖКХ

Жители магнитогорской многоэтажки, расположенной по адресу проспект Карла Маркса, 164, получили счета за услуги ЖКХ с пеней за неоплаченные месяцы текущего года. По данным местных чиновников, здание, серьёзно пострадавшее от взрыва, по-прежнему остаётся в собственности жильцов, обязанных оплачивать его капитальный ремонт.

Заместитель начальника управления магнитогорским ЖКХ Евгений Слепов объяснил, что вне зависимости от фактического места проживания граждан, дом продолжает находиться в их коллективной собственности. Местным жителям пообещали пересчитать платежи за воду, газ и пользование лифтом. Остальные услуги придётся оплачивать до тех пор, пока дом не будет признан непригодным для проживания.

В январе 2019 года глава Магнитогорска Сергей Бердников пообещал полностью аннулировать задолженности и заморозить начисление платежей ЖКХ жителям двух пострадавших от взрыва подъездов. Возобновить начисление остальным жильцам градоначальник пообещал только после официального решения вопроса с местами их дальнейшего проживания, передаёт «СНЕГ.TV».

Ранее News.ru писал, что жильцы повреждённого взрывом дома в Магнитогорске получили возможность вернуться в свои квартиры с апреля. Межведомственная комиссия признала здание пригодным для дальнейшего проживания.