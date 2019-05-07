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Командир горящего SSJ100 вернулся в самолет ради спасения коллеги 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Раскадровка видео горящего в Шереметьево SSJ100 появилась в сети. На стоп-кадре видно, что один из пилотов вернулся в охваченный пламенем самолет.
Согласно раскадровке, один из пилотов выбрался через окно из кабины самолета. Оказавшись на земле, он с разбегу вбежал по аварийному трапу обратно в самолет и некоторое время спустя вышел из объятого пламенем салона со вторым пилотом на руках, сообщило РИА «Новости».
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова, пилот Александр Евдокимов подтвердил, что его сын спас жизнь коллеге. Сейчас Евдокимов-младший находится под наблюдением медиков в НИИ имени Склифосовского в Москве. Отец попросил экспертов не обвинять пилотов в произошедшем.
«Денис был командиром Ил-76, он подполковник запаса, потом работал вторым пилотом, потом командиром воздушного судна. Много лет он летал на Boeing, потом перешел на SSJ-100», — рассказал Евдокимов-старший.
Его процитировал сайт телеканала «Рен-ТВ».
По его словам, сын совершил то, что не пришло бы в голову даже летчику-испытателю. Ни один профессионал до этих пор не садился с таким весом и полными баками. А экипаж Sukhoi Superjet 100 смог посадить и остановить горящий самолет.
Лайнер загорелся вечером 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев. По состоянию на утро 7 мая были госпитализированы 10 пострадавших, в том числе экипаж.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Александр Евдокимов , Максим Моисеев , Boeing , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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