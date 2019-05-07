Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое сочинских полицейских спасли собаку из горной реки 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции Сергей Соколов и Хвича Чалагадзе спасли собаку, которая оказалась на участке суши посреди горной реки Псоу в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Полицейские находились на маршруте патрулирования в поселке Блиново, когда услышали детские крики в районе моста через реку Псоу. Спустившись к реке, правоохранители увидели, что под мостом находится собака, которая не может самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения. Сотрудники полиции вынесли животное на берег и покормили продуктами из сухпайка", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, очевидцы пытались спасти животное около трех часов.
"Судя по всему, пес был сильно напуган, однако встретил нас добродушно и не проявил агрессии", — приводит пресс-служба слова Соколова.
ТАСС: последние новости
СМИ: во Франции мужчина взял пять человек в заложники в табачном магазине Командир сгоревшего Sukhoi Superjet 100 к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов "Аэрофлот" опроверг информацию о потере радиосвязи с самолетом рейса Симферополь - Москва
Происшествия , Сергей Соколов , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение143
Неожиданный исход: пилотов SSJ могут посадить210
Всё было не так? В истории с SSJ появились сомнения145
«Крым был отсталым, никудышным»64
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля266
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение