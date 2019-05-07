Сотрудники полиции Сергей Соколов и Хвича Чалагадзе спасли собаку, которая оказалась на участке суши посреди горной реки Псоу в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Полицейские находились на маршруте патрулирования в поселке Блиново, когда услышали детские крики в районе моста через реку Псоу. Спустившись к реке, правоохранители увидели, что под мостом находится собака, которая не может самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения. Сотрудники полиции вынесли животное на берег и покормили продуктами из сухпайка", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, очевидцы пытались спасти животное около трех часов.
"Судя по всему, пес был сильно напуган, однако встретил нас добродушно и не проявил агрессии", — приводит пресс-служба слова Соколова.