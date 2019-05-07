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«Сделать необходимые выводы»: как продвигается расследование обстоятельств катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Первые выводы о причинах аварии SSJ-100 в аэропорту Шереметьево могут быть опубликованы в течение недели, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Отмечается, что следствие изучит видеозаписи, сделанные пассажирами рейса Москва — Мурманск, а также очевидцами трагедии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что власти должны помочь пострадавшим и семьям погибших. Между тем глава Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского отметил положительную динамику у пациентов, поступивших в клинику после аварии в тяжёлом состоянии.
Первые результаты расследования аварии лайнера SSJ-100 в аэропорту Шереметьево могут быть обнародованы в течение недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Собеседник агентства уточнил, что законом предусмотрен 30-дневный срок для публикации результатов расследования, но может быть принято решение огласить первые итоги в течение ближайшей недели, чтобы прекратить спекуляции и распространение недостоверных слухов. Ещё одним фактором в пользу такого развития событий источник назвал общественную значимость аварии.
Анализ информации с бортовых самописцев сгоревшего SSJ-100 займёт до недели, сообщили ТАСС в авиационных структурах и правоохранительных органах.
«Расшифровка началась накануне с параметрического самописца, сегодня специалисты займутся речевым. Информация с обоих ящиков доступна для расшифровки, которая займёт несколько дней, но на анализ и сопоставление данных потребуется примерно неделя, после чего уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — сказал собеседник агентства.
По его информации, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предоставит промежуточный отчёт о причинах трагедии в течение месяца.
В ходе исследования обстоятельств аварии самолёта будут использованы видеозаписи посадки, снятые пассажирами в салоне SSJ-100. Об этом рассказал источник РИА Новости в авиационных кругах. В сети опубликовано множество роликов, сделанных как внутри потерпевшего крушение самолёта, так и камерами наблюдения аэропорта.
Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вечером 5 мая экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Следовавший рейсом Москва — Мурманск лайнер жестко приземлился, в результате сломались стойки шасси и произошло возгорание. По данным Следственного комитета, из 78 человек на борту выжили 37, в том числе четыре члена экипажа и 33 пассажира.
СК назвал несколько версий аварии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта и сложные метеоусловия.
По информации газеты «Коммерсантъ», приоритетной версией расследования считается ошибка пилотов. Как пишет издание, лётчики садились в ручном режиме и превысили не только путевую, но и вертикальную скорость снижения, из-за чего касание колёсами самолета поверхности оказалось слишком жёстким.
Источник газеты отметил, что далее произошло несколько отскоков, стойки шасси продавили баки с топливом и горючее попало на двигатели, после чего воспламенилось. Собеседник издания отметил, что сам запас неизрасходованного топлива создал дополнительные трудности, поскольку самолёт садился с максимальной массой.
В свою очередь, источник агентства ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что приоритетных версий причин аварии пока нет. По его словам, следствие изучает как действия экипажа, так и действия диспетчеров и наземных служб.
Кроме того, собеседник агентства в авиационной отрасли заявил, что до соприкосновения с взлётно-посадочной полосой экстренная посадка SSJ-100 проходила штатно. Источник ТАСС отметил, что принятое решение о незамедлительной посадке самолёта говорит о наличии резких причин.

«Сделать необходимые выводы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании правительства 7 мая заявил, что изучающая обстоятельства аварии комиссия должна ознакомиться с технической стороной произошедшего и сделать необходимые выводы. Глава правительства также призвал максимально быстро оказать помощь пострадавшим.
«Первая задача, безусловно, людям помочь, поддержать семьи погибших. Но и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача — расследовать обстоятельства произошедшего, технологическую сторону, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы», — сказал Медведев.
Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что 7 мая совет директоров «Аэрофлота» примет решение о выплатах пострадавшим и родным погибших при катастрофе SSJ-100.
По словам министра, семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей, 5 млн из которых предоставит «Аэрофлот», а оставшуюся часть суммы составят страховые и региональные выплаты.
Он также добавил, что три человека из десяти госпитализированных по-прежнему остаются в тяжёлом состоянии.
«В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся 10 пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее, состояние всех стабильное, трое тяжёлых, остальные средней тяжести», — сказал глава Минтранса.
Вместе с тем медики рассказали, что у пострадавших наблюдается положительная динамика. Как отметил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Амиран Ревишвили, двое госпитализированных в медучреждение переведены из реанимации в отделение.
«Есть положительная динамика, из тяжёлого состояния один пациент перешёл в состояние средней тяжести. Мужчина в тяжёлом состоянии вышел из этого статуса, может быть, через два-три дня мы переведём его тоже в отделение. Минимально положительная динамика есть (у всех пациентов — RT)», — приводит ТАСС слова медика.
Врач добавил, что женщина, которая больше других пострадала в результате ЧП, находится в стабильно тяжёлом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции. По словам Ревишвили, со всеми пациентами работают психологи, поскольку они перенесли шок разной степени тяжести.
После того, как пациенты будут переведены в стационар, им предстоит долгое лечение — по меньшей мере 70 дней лечебных мероприятий в центре.
Проживающие в Москве дети, которые потеряли родителей в аварии SSJ-100 в Шереметьеве, ежемесячно будут получать компенсационные выплаты из бюджета столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщается на сайте градоначальника, дополнительные единовременные компенсации будут выплачены пострадавшим москвичам и родственникам погибших пассажиров, проживавших в Москве.
В свою очередь, власти Мурманской области выделили из регионального бюджета 27 млн рублей семьям погибших в аварии. Врио губернатора региона Андрей Чибис подписал соответствующее постановление, которое опубликовано на сайте правительства.
Областному Минсоцразвития предстоит выплатить членам семей погибших по 1 млн рублей за каждого погибшего в равных долях. Помощь пострадавшим составит 500 тыс. рублей.
Кроме того, правительство Мурманской области открыло специальный счёт в «Сбербанке» для пожертвований семьям погибших и пострадавших в Шереметьеве.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Катастрофы , Статьи , Дмитрий Медведев , Андрей Чибис , Евгений Дитрих , Сергей Собянин , Аэрофлот , Сбербанк России , Минтранс РФ , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва , Мурманск , Трагедия
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