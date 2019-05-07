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Щедрые чаевые: курьер получил Rolex 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Курьер одной из московских служб доставки в качестве оплаты услуг получил от клиентки часы Roleх, сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость хронометра оценивается в сумму около миллиона рублей.
Выгодная для работника сделка состоялась в ночь на 1 мая. По данным Mash, услуги курьера заказала 33-летняя москвичка Полина Чернова. У девушки кончился алкоголь. Девушка заказала бутылку коллекционного спиртного онлайн и попросила привезти её сотрудников одной из столичных служб доставки. Однако для оплаты услуг курьера наличных у Черновой не нашлось, тогда москвичка сняла с себя часы Rolex и протянула их мужчине.
«Сдачи не надо», — цитирует канал слова девушки.
Принято считать, что самые щедрые чаевые зачастую оставляют звёзды Голливуда. Рекордсменом является американский рэпер Джей Зи, который после вечеринки, обошедшейся ему в 250 тысяч долларов оставил команде официантов на чай $50 тысяч. На втором месте оказалась наследница владельца сети отелей Пэрис Хилтон. Девушка после шумных гуляний в ночном клубе сверху оплаченного чека выписала сотрудникам заведения в качестве чаевых $47 тысяч. Тройку лидеров в рейтинге щедрости замыкает баскетболист Чарльз Баркли, который после удачной ночи в казино, в ходе которой он выиграл около $700 тысяч в качестве благодарности оставил крупье 25 тысяч долларов.
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Происшествия , Пэрис Хилтон
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