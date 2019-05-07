Щедрые чаевые: курьер получил Rolex

Курьер одной из московских служб доставки в качестве оплаты услуг получил от клиентки часы Roleх, сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость хронометра оценивается в сумму около миллиона рублей.

Выгодная для работника сделка состоялась в ночь на 1 мая. По данным Mash, услуги курьера заказала 33-летняя москвичка Полина Чернова. У девушки кончился алкоголь. Девушка заказала бутылку коллекционного спиртного онлайн и попросила привезти её сотрудников одной из столичных служб доставки. Однако для оплаты услуг курьера наличных у Черновой не нашлось, тогда москвичка сняла с себя часы Rolex и протянула их мужчине.

«Сдачи не надо», — цитирует канал слова девушки.