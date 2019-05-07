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При падении небольшого самолёта под Мурманском пострадал один человек 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, он госпитализирован.
В ведомстве уточнили, что двухмоторный самолёт провалился в проталину на озере при маневрировании. В результате было повреждено крыло. Другая информация уточняется.
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Происшествия , Мурманск
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