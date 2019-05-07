При падении небольшого самолёта под Мурманском пострадал один человек

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, он госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что двухмоторный самолёт провалился в проталину на озере при маневрировании. В результате было повреждено крыло. Другая информация уточняется.