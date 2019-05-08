«Мама Джереми не может отойти от шока»: знакомый погибшего на SSJ100 американца рассказал о его жизни

Американец Айван Вальдез, который был бывшим руководителем погибшего в Шереметьево 22-летнего гражданина США Джереми Брукса, рассказал «360» о его жизни, любви к рыбалке и желании сохранить природу.

Айван Вальдез — бывший работодатель Джереми:

Джереми раньше работал на меня. Я знал его еще когда он был ребенком. Он пришел под мое крыло еще в 16 лет, поэтому был для меня как сын. Джереми был одним из самых добродушных людей, каких я только знал. В нем не было ничего злого. Этот парень приносил счастье и радость миру, полному негатива, жестокости и ненависти.

Каждый раз, когда я встречал Джереми, улыбка сама расползалась по моему лицу. В нем не было ни капли негатива. Он любил свою семью, души не чаял в друзьях. А теперь весь мир узнает еще и о том, что он просто обожал рыб — он работал рыболовным инструктором, а еще работал в моем магазине.

У Джереми осталась сестра, сейчас она прилетела сюда, чтобы поддержать отца и мать в этот тяжелый час. Его мама до сих пор не может отойти от шока: она узнала о смерти сына из СМИ. Никто из американского посольства не связался с ней. Это же ужас: читать о смерти своего ребенка, а не слышать это от официальных источников.

Я ничего не знаю о транспортировке тела. Мама Джереми полностью отгородилась от внешнего мира, не отвечает на звонки и СМС, в том числе от журналистов. Ей важно сделать все лично и конфиденциально.

В конце концов имя Джереми появилось на российском сайте в списке погибших. Только после этого, я думаю, она, наконец, поверила в то, что ее сын действительно был среди жертв трагедии.

Джереми отправился в Россию, чтобы проводить обучение рыбаков в местах, где водится атлантический лосось. Он давно мечтал об этом, это очень престижное место. Он радовался как ребенок, когда узнал, что его взяли на работу. К сожалению, ему так и не удалось воплотить мечту в жизнь.

Если когда-то вы посмотрите отзывы на работу моей компании, вы увидите целый шквал добрых историй о Джереми. Мне кажется, этот парень согревал каждого человека, с которым когда-либо общался. Он привлек толпы клиентов, с ним хотели рыбачить даже те, кто вообще не любит рыбу. И дело даже не в том, как он рассказывал о рыбалке, а в его энергетике. Он был потрясающим юношей.

Я нанял Джереми, когда ему было 16. Я сам настоял на том, чтобы он работал на меня. Не каждый так будет воевать за подростка! Но он был не по годам зрелым и мудрым, будто был старше своих лет. То, как он подавал себя… не думаю, что когда-то встречу кого-то, хоть чуть-чуть похожего на него.

Я не знаю, что теперь будет, и что происходит сейчас. Один из наших конгрессменов от Нью-Мексико работает с Россией над тем, чтобы перевезти тело Джереми на родину. Но я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю. Надеюсь, что кто-то нам поможет.

Хочется верить, что причина трагедии скоро выяснится. Она повлияла на сотни и тысячи людей, на их жизни и судьбы. Это ужасно.

Вы знаете, Джереми обожал животных. Дома у него жила любимая кошка. А сам он только недавно выпустился из колледжа в Колорадо, где получил степень в области естественных наук. Он искал возможности раскрыться, раскрыть крылья. Он мечтал изучить мир, он мог столько всего ему предложить!

Джереми обожал все, что его окружало, любил природу, долгие прогулки. Он обожал туристические вылазки и много занимался спортом. Ему было не плевать на то, как чувствует себя окружающая среда. Он заботился об экологии, о чистоте водных систем. Джереми всегда жил очень правильной и чистой жизнью.