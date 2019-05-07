Открыт счет для пожертвований семьям погибших и пострадавшим в ЧП в Шереметьево

Специальный счет открыт для сбора пожертвований семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево , сообщает во вторник пресс-служба правительства Мурманской области "Счет открыт ПАО "Сбербанк" по просьбе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для перечисления денежных средств в благотворительный фонд "Русфонд", — говорится в сообщении. Для перечисления средств в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" предлагается ввести в строке поиска "Шереметьево" или "авиапроисшествие", далее выбрать услугу "Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии Шереметьево" и ввести сумму пожертвования. Комиссия за перевод не взимается. Самолет "Аэрофлота" SSJ 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.