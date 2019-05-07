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Потерявшие родителей при ЧП в Шереметьево дети получат компенсации от Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы будут ежемесячно выплачивать компенсации детям, которые потеряли родителей в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы во вторник.
"Детям, потерявшим родителей в результате катастрофы, ежемесячно будут начислять компенсационные выплаты из городского бюджета", — говорится в сообщении. Размер пособия не уточняется.
Власти Москвы также организуют временное размещение и транспорт для родственников погибших в трагедии, им окажут психологическую помощь и подготовят к опознанию тел. Город поможет организовать похороны погибших москвичей.
Отмечается также, что власти Москвы определили единовременные компенсации пострадавшим москвичам и родственникам погибших пассажиров, проживавших в столице. Семьи жертв трагедии получат по одному миллиону, пострадавшие и госпитализированные жители столицы — по 500 тыс. рублей, те, кто получил амбулаторную помощь, — по 250 тыс. рублей.
По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, в катастрофе погибли четыре москвича. Общее количество жертв составило 41 человек.

Трагедия в Шереметьево

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В больницах сейчас находятся десять человек.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Правительство Москвы , Москва , Трагедия
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