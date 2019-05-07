Трое россиян похитили бизнесмена ради выкупа

Перми полицейские освободили предпринимателя, похищенного тремя местными жителями ради выкупа в 12 миллионов рублей. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета Ирина Незнамова.

По ее словам, инцидент произошел в Свердловском районе Перми. Трое мужчин подкараулили на улице бизнесмена, надели ему на голову мешок и, угрожая ножом, затолкали в салон автомобиля и увезли в Кунгурский район. Там связанного отправили в подсобку, а его партнеру по бизнесу отправили сообщение с требованием выкупа. Тот обратился с заявлением в правоохранительные органы

После этого, как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк , оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Сотрудники ДПС задержали его владельца, и тот указал место, где находился похищенный.

Через некоторое время были задержаны соучастники мужчины, суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу.