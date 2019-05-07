Против спикера Рады возбудили уголовное дело

Спикера парламента подозревают в нецелевом использования бюджетных средств, говорится в ответе ведомства на запрос, который был сделан изданием «Украинские новости».

«По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом)», — говорится в ответе бюро.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ведется досудебное расследование.