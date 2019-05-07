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Против спикера Рады возбудили уголовное дело 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Спикера парламента подозревают в нецелевом использования бюджетных средств, говорится в ответе ведомства на запрос, который был сделан изданием «Украинские новости».
«По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом)», — говорится в ответе бюро.
Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ведется досудебное расследование.
В феврале в отношении Парубия и нескольких сотрудников аппарата парламента было возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев отметил, что это фейковая информация.
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