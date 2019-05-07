В Киргизии задержан прошедший диверсионную подготовку член террористической организации

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали прошедшего за рубежом диверсионную подготовку члена одной из международных террористических организаций. Об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды международных террористических организаций задержан разыскиваемый за причастность к террористической деятельности гражданин республики", — говорится в сообщении.

При этом имя и фамилия задержанного в интересах следствия пока не указываются.

"Установлено, что он прошел диверсионно-террористическую подготовку в сирийско-иракской зоне вооруженного конфликта и в последующем с помощью специально изготовленных поддельных документов выехал в одну из стран СНГ в целях оседания и ожидания указаний от главарей террористических организаций по реализации террористических устремлений", — отмечает пресс-центр.