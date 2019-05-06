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СМИ: глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игнасио Перес Хирон, глава муниципалитета Альдама в южном штате Чьяпас, стал жертвой неизвестных преступников. Тело политика, который с 4 мая считался пропавшим без вести, найдено в понедельник, сообщила радиостанция MVS Noticias.
Официального подтверждения этой информации от властей региона пока не поступало. Сведений о возможных мотивах расправы с Хироном обнародовано не было.
Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.
В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности в стране.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Латинская Америка , Игнасио Перес , Мексика
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