«Второй день рождения»: пассажиры и экипаж рассказали о трагедии с SSJ-100

Пассажиры и члены экипажа рейса SU1492 Москва Мурманск рассказали о пожаре на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Два раза ударила молния

Мэр Североморска Владимир Евменьков, также оказавшийся среди пассажиров рейса, заявил радиостанции "Север FM", что практически сразу понял, что полет проходит в нештатном режиме.

"Лично я это понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", — рассказал он.

Евменьков не наблюдал паники среди своих попутчиков, в салоне не было толкотни и давки, а люди ждали своей очереди. Градоначальник также отметил слаженную работу экипажа.

"Две девчонки бортпроводницы, которые открывали двери аварийных выходов, по сути нас и спасли", — считает мэр Североморска.

Второй день рождения

Среди пассажиров рейса SU1492 оказался и капитан мурманской команды "Норманны" игры "Что? Где? Когда?" Михаил Савченко

"Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать", — написал он в фейсбуке после трагедии.

Он отметил, что его имя по ошибке попало в списки раненых и успокоил родных и близких, сообщив, что отделался лишь парой ушибов.

Савченко попросил пользователей Сети "не травить" тех пассажиров, которые во время эвакуации взяли с собой багаж.

"Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате", — предположил он.

Савченко поблагодарил экипаж лайнера, "который всё сделал оперативно и четко", наземные службы, пожарных и врачей.

"Спасибо девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс", — говорится в посте.

Все произошло очень быстро

По словам бортпроводницы Татьяны Касаткиной, SSJ-100 попал в тучу с сильным градом, после чего она услышала хлопок и увидела вспышку, "как электричество".

"Все было очень быстро", — вспоминает стюардесса.

В интервью телеканалу "Россия 24", она рассказала, что люди начали продвигаться к выходу еще до полной остановки самолета.

В свою очередь, командир экипажа Денис Евдокимов отметил, что из-за удара молнии пропала радиосвязь, пилотам пришлось напрямую переводить лайнер на аварийный режим управления.

После посадки SSJ-100 на долгое время закрыли все взлетно-посадочные полосы и летное поле, сообщают находившиеся в тот момент в аэропорту люди.

"Из здания терминала видны были только мигалки спецмашин", — делятся воспоминаниями очевидцы.

По их словам, после катастрофы на взлетной полосе образовался затор.

Многие рейсы из Шереметьево отменили или отложили на неопределенный срок.

ЧП с Sukhoi Superjet 100

В воскресенье пятого мая самолет компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шреметьево после 28 минут полета. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Пилотам удалось посадить SSJ-100 со второй попытки из-за сложных метеоусловий. У лайнера подломились стойки шасси, загорелись двигатели, после чего огонь охватил всю хвостовую часть борта.

По данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур.

Возбуждено уголовное дело. СК рассматривает несколько версий произошедшего — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

Следователи и криминалисты завершили работу на месте катастрофы. С места посадки изъяты все фрагменты сгоревшего самолета. Их переместили их в ангар для дальнейшего исследования.