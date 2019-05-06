Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасавших Нотр-Дам пожарных обвинили в групповом изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Принимавших участие в ликвидации пожара в Нотр-Дам-де-Пари шестерых пожарных обвинили в групповом изнасиловании туристки, приехавшей в Париж из одной из скандинавских стран.
Сообщается, что жертвой изнасилования стала иностранная студентка, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.
По предварительной информации, преступление мужчины совершили в южном квартале Парижа.
В материале говорится, что обвиняемые были среди тех, кого пригласили в Елисейский дворец для вручения золотых медалей из рук президента Франции за спасение собора Парижской Богоматери.
Напомним, 15 апреля произошло возгорание собора. В результате пожара обрушились шпиль и крыша здания. Ликвидировать огонь удалось лишь к утру следующего дня. На реконструкцию Нотр-Дама было собрано свыше 1 млрд евро.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета» Стюардесса сгоревшего «Суперджета» рассказала, что происходило на борту
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево51
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-10075
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?9
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ9
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ271
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение