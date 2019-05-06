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Погибший в катастрофе SSJ 100 американец летел на рыбалку 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Соединённых Штатов Джереми Брукс, погибший при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, был профессиональным гидом. Он направлялся на восток Кольского полуострова на рыбалку.
Мужчина планировал через Мурманск добраться до туристической базы на реке Поной, передаёт «Царьград».
Американцу было 22 года, и он занимался сопровождением туристов по скалистой местности в штате Нью-Мексико. Зимой 2019 года он принял предложение о сотрудничестве с компанией «Река Поной», которая занимается организацией ловли сёмги для иностранцев.
Ранее, как сообщал News.ru, пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан подтвердила, что американский гражданин оказался в числе жертв крушения авиалайнера.
Самолёт SSJ-100 совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая. На его борту находились 78 человек — 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Из них 41 погиб. Одним из погибших был бортпроводник рейса Максим Моисеев. До последнего он пытался открыть дверь салона в хвостовой части лайнера, чтобы ускорить эвакуацию пассажиров.
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Происшествия , Катастрофы , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево , Царьград ТВ , Мурманск , США
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