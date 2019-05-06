Погибший в катастрофе SSJ 100 американец летел на рыбалку

Гражданин Соединённых Штатов Джереми Брукс, погибший при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево , был профессиональным гидом. Он направлялся на восток Кольского полуострова на рыбалку.

Мужчина планировал через Мурманск добраться до туристической базы на реке Поной, передаёт «Царьград».

Американцу было 22 года, и он занимался сопровождением туристов по скалистой местности в штате Нью-Мексико. Зимой 2019 года он принял предложение о сотрудничестве с компанией «Река Поной», которая занимается организацией ловли сёмги для иностранцев.

Ранее, как сообщал News.ru, пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан подтвердила, что американский гражданин оказался в числе жертв крушения авиалайнера.