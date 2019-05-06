«Началась давка»: пассажир SSJ-100 рассказал, что происходило в самолете

Пассажир, спасшийся при пожаре на борту самолета SSJ-100 в Шереметьево, заявил о давке и драке при эвакуации из самолета.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало рассказ дедушки 16-летнего пассажира сгоревшего в Шереметьево самолета.

«Как только начался пожар, люди впали в панику. Кто-то стал забирать свои вещи. На переднем выходе началась давка, доходящая до драки — все хотели как можно быстрее вырваться из огненного плена. К тому же проем выхода из лайнера перекрыло тело погибшего пассажира», — рассказал собеседник издания.

Ранее другие очевидцы катастрофы, глава Североморска Владимир Евменьков и игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко рассказали об отсутствии паники на борту загоревшегося самолета и слаженной работе экипажа при эвакуации.