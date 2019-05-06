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«Началась давка»: пассажир SSJ-100 рассказал, что происходило в самолете 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: кадр видео
Пассажир, спасшийся при пожаре на борту самолета SSJ-100 в Шереметьево, заявил о давке и драке при эвакуации из самолета.
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Издание «Московский комсомолец» опубликовало рассказ дедушки 16-летнего пассажира сгоревшего в Шереметьево самолета.
«Как только начался пожар, люди впали в панику. Кто-то стал забирать свои вещи. На переднем выходе началась давка, доходящая до драки — все хотели как можно быстрее вырваться из огненного плена. К тому же проем выхода из лайнера перекрыло тело погибшего пассажира», — рассказал собеседник издания.
Ранее другие очевидцы катастрофы, глава Североморска Владимир Евменьков и игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко рассказали об отсутствии паники на борту загоревшегося самолета и слаженной работе экипажа при эвакуации.
Происшествия , Катастрофы
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