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«Пытался открыть дверь в хвосте»: как погиб бортпроводник SSJ-100 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево лайнера Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
По словам собеседника агентства, часть пассажиров эвакуировали через переднюю дверь по надувному трапу. Матвеев находился с оставшимися людьми в хвостовой части лайнера. Он хотел открыть заднюю дверь, чтобы эвакуация шла быстрее, но не смог. Бортпроводник до последнего оставался с пассажирами и не покидал салон.
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.
Комментарии
Происшествия , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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