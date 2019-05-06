«Пытался открыть дверь в хвосте»: как погиб бортпроводник SSJ-100

Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево лайнера Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

По словам собеседника агентства, часть пассажиров эвакуировали через переднюю дверь по надувному трапу. Матвеев находился с оставшимися людьми в хвостовой части лайнера. Он хотел открыть заднюю дверь, чтобы эвакуация шла быстрее, но не смог. Бортпроводник до последнего оставался с пассажирами и не покидал салон.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.