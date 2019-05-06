Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево

СК опубликовал видео работы следствия на месте ЧП с самолетом в Шереметьево

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что во вторник Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево.

На видео продолжительностью одну минуту семь секунд Бастрыкин вместе с другими сотрудниками СК осматривает самолет, заслушивает доклад следователей.

На кадрах видно, что задняя часть самолета выгорела больше чем до середины крыла, хвост развалился, как минимум одно колесо надломлено.