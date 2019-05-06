Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево

Хвостовая часть самолета SSJ-100, совершившего в понедельник жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, полностью выгорела, свидетельствует видео осмотра места происшествия главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным. Оно размещено на официальном канале ведомства на YouTube.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что во вторник Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево.
На видео продолжительностью одну минуту семь секунд Бастрыкин вместе с другими сотрудниками СК осматривает самолет, заслушивает доклад следователей.
На кадрах видно, что задняя часть самолета выгорела больше чем до середины крыла, хвост развалился, как минимум одно колесо надломлено.