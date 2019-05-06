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«Проблема в ином»: Соловьев заступился за спасавших багаж пассажиров «Суперджета» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Выживших пассажиров рейса «Сухой Суперджет 100» не стоит винить за то, что они пытались спасти свой багаж, когда самолет загорелся. Об этом в своем твиттере написал журналист Владимир Соловьев.
Вчера «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» ударился о землю в ходе экстренной посадки в московском аэропорту Шереметьево и загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
Эвакуация из самолета была снята на видео в том числе теми, кто уже спасся. На некоторых кадрах видно, что часть пассажиров успели забрать свой багаж. Пользователи соцсетей массово осудили их за это, а некоторые и вовсе назвали главными виновниками гибели людей.
«Не стоит обвинять выживших, пытавшихся вытащить свою ручную кладь», — призвал Соловьев.
По его словам, они могли неправильно оценить степень опасности происходящего, так как «всегда сложно» сделать это, находясь «внутри ситуации».
Журналист добавил, что «проблема совсем в ином». Он уверен, что она заключается в «недоработке конструкторов», так как «очевидно, что такого рода экстренная ситуация не просчитывалась».
Комментарии3
Происшествия , Владимир Соловьев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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