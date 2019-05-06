«Сбор средств»: на трагедии SSJ-100 пытаются нажиться мошенники

На жертвах и пострадавших при аварии лайнера «Аэрофлота» Шереметьево попытались нажиться интернет-мошенники. Как пишет «Комсомольская правда», злоумышленники создают фальшивые аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и просят деньги якобы для пострадавших.

«КП» отмечает, что мошенники появляются под постами о пожаре, объявляя о начатом сборе средств и оставляя данные собственных онлайн-кошельков.

Газета подчеркивает, что несколько крупнейших пабликов Мурманской области в ближайшее время планируют запустить настоящий сбор денег.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.

ТАСС сообщило со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков, что пострадавшим и родственникам погибших положены компенсации от страховых компаний в размере до 2,025 миллиона рублей.

Кроме того, власти Мурманска пообещали выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших местных жителей.