«Второе рождение»: Пассажирка сдала билет на сгоревший SSJ

Медведева рассказала газете, что на майские праздники прилетела в Белгород к родителям с пересадкой в Москве . Женщина должна была вылететь в Мурманск 5 мая тем самым рейсом, но за несколько дней до вылета ей позвонил начальник и предложил взять дополнительные выходные. В итоге Медведева обменяла билет на 9 мая.

Женщина отметила, что на борту загоревшегося лайнера были ее знакомые, все они выжили. Она работает помощником депутата в Мурманской области и знакома с мэром Североморска Владимиром Евменьковым, который тоже оказался среди пассажиров.

«5 мая — это теперь мой второй день рождения», — заявила женщина.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.

По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.