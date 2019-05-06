Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован список выживших пассажиров рейса Москва — Мурманск 

Ридус + ещё 4 1 час назад
Фото: стоп-кадр видео очевидца
Компания «Аэрофлот» опубликовала список выживших пассажиров самолета, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск.
Отмечается, что список неполный. Информация по другим пассажирам рейса уточняется.
1. Аксенов Юрий Александрович
2. Афанасьев Виктор Юрьевич
3. Бабаев Кирилл Сергеевич
4. Ветчинкин Сергей Александрович
5. Гончаров Владимир Леонидович
6. Гринберг Татьяна Леонидовна
7. Гущина Галина Ивановна
8. Деркунская Елена Петровна
9. Евменьков Владимир Васильевич
10. Егоров Петр Викторович
11. Егорова Наталья Борисовна
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
13. Киселев Василий Александрович
14. Климов Евгений Александрович
15. Ключникова Екатерина Владимировна
16. Ковба Алексей Михайлович
17. Марченков Александр Сергеевич
18. Марченкова Юлия Игоревна
19. Молчанов Олег Николаевич
20. Молчанова Юлия Александровна
21. Прищенко Валерий Дмитриевич
22. Прищенко Денис Валерьевич
23. Савченко Михаил Михайлович
24. Ситникова Марина Владимировна
25. Тихонова Людмила Николаевна
26. Харинин Дмитрий Юрьевич
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
28. Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
1. Белик Татьяна Леонидовна
2. Конник Марина Михайловна
3. Кузнецов Сергей Владимирович
4. Печников Василий Сергеевич
5. Шилов Антон Валентинович
Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7 (495) 663 6394
Горячая линия МЧС 8 (800) 775 1717
5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. В результате возникшего пожара, по последним данным, погиб 41 человек.
Президент России Владимир Путин потребовал проведения детального расследования обстоятельств произошедшего.
Ридус: последние новости
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии в Шереметьево Самолет «Аэрофлота» загорелся во время экстренной посадки в Шереметьево В Челябинской области нашли зарезанными 5 человек
Комментарии2
Происшествия , Сергей Кузнецов , Юрий Аксенов , Виктор Афанасьев , Евгений Климов , Марина Ситникова , Василий Киселев , Михаил Савченко , Владимир Гончаров , Наталья Егорова , Кирилл Бабаев , Олег Молчанов , Владимир Путин , Юлия Молчанова , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы454
На Украине призвали «обезлюдить Донбасс»218
Не видели землю: Названы вероятные причины ЧП с SSJ-100265
41 человек погиб в аэропорту Шереметьево150
По курсу Порошенко: Раскрыты планы Зеленского178
Видео
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Опубликованы архивные кадры Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Путин отреагировал на ЧП в Шереметьево
Политика
Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата
Происшествия
Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео
Происшествия
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
В мире
Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение