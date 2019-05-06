Компания «Аэрофлот» опубликовала список выживших пассажиров самолета, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск.
Отмечается, что список неполный. Информация по другим пассажирам рейса уточняется.
4. Ветчинкин Сергей Александрович
6. Гринберг Татьяна Леонидовна
7. Гущина Галина Ивановна
8. Деркунская Елена Петровна
9. Евменьков Владимир Васильевич
10. Егоров Петр Викторович
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
15. Ключникова Екатерина Владимировна
16. Ковба Алексей Михайлович
17. Марченков Александр Сергеевич
18. Марченкова Юлия Игоревна
21. Прищенко Валерий Дмитриевич
22. Прищенко Денис Валерьевич
25. Тихонова Людмила Николаевна
26. Харинин Дмитрий Юрьевич
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
28. Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
1. Белик Татьяна Леонидовна
2. Конник Марина Михайловна
4. Печников Василий Сергеевич
5. Шилов Антон Валентинович
Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7 (495) 663 6394
Горячая линия МЧС 8 (800) 775 1717
5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. В результате возникшего пожара, по последним данным, погиб 41 человек.
Президент России Владимир Путин потребовал проведения детального расследования обстоятельств произошедшего.