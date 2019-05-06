Стала известна биография погибшего в «Суперджете» американца

Гражданин США , который погиб на борту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100, оказался профессиональным рыбаком Джереми Бруксом.

Ему было 22 года, но он уже стал экспертом по ловле нахлыстом и рыболовом-гидом. С 17 лет он водил туристов по рекам южных Скалистых гор в Нью-Мексико. Зимой он договорился с мурманским турагентством о сотрудничестве. Агентство занималось организацией выездов иностранцев в Россию на рыбалку за семгой, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал 403.press.

Предполагается, что работу Бруксу предложил его друг и коллега, американец Макс Кантор . Это международно известный гид-рыболов, который тоже сотрудничал с этой мурманской фирмой га протяжении года.

Брукс впервые собирался отправиться в Мурманск.

Фирма, о которой идет речь, — ЗАО «Река Поной». Она владеет лицензией на 80 км этой реки.

Ранее стало известно, что один из погибших в самолете Sukhoi Superjet 100 — гражданин США Джереми Брукс.