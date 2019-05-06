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Стала известна биография погибшего в «Суперджете» американца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин США, который погиб на борту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100, оказался профессиональным рыбаком Джереми Бруксом.
Ему было 22 года, но он уже стал экспертом по ловле нахлыстом и рыболовом-гидом. С 17 лет он водил туристов по рекам южных Скалистых гор в Нью-Мексико. Зимой он договорился с мурманским турагентством о сотрудничестве. Агентство занималось организацией выездов иностранцев в Россию на рыбалку за семгой, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал 403.press.
Предполагается, что работу Бруксу предложил его друг и коллега, американец Макс Кантор. Это международно известный гид-рыболов, который тоже сотрудничал с этой мурманской фирмой га протяжении года.
Брукс впервые собирался отправиться в Мурманск.
Фирма, о которой идет речь, — ЗАО «Река Поной». Она владеет лицензией на 80 км этой реки.
Ранее стало известно, что один из погибших в самолете Sukhoi Superjet 100 — гражданин США Джереми Брукс.
В воскресенье направлявшийся в Мурманск SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» c 78 людьми на борту аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, выжили 37.
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Происшествия , Катастрофы , Макс Кантор , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец , США , Трагедия
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