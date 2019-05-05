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Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.ru
Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
До этого сообщалось, что бортпроводник, спасавший людей из хвостовой части горящего самолёта, погиб.
Однако, по словам источника, его сестра заявила, что он жив.
"Сестра сообщила, что он жив, ранен, но жив. Весь кабинный экипаж жив", — уточнил источник.
Ранее в СК рассказали, сколько человек погибли в аварии самолета SSJ 100 в Шереметьево.
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Происшествия , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск
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