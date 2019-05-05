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Названа причина посадки Superjet с полными баками в Шереметьево 

Рамблер 11 минут назад
Экипаж аварийно севшего в "Шереметьево" самолета "Аэрофлота" Superjet принял решение о посадке воздушного судна с полными баками из-за потери связи с диспетчерами. Об этом сообщает "Интерфакс".
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Как заявил источник агентства, это была вынужденная мера, поскольку после потери контакта с диспетчерами совершать маневры в районе Шереметьево было опасно. Самолет после взлета провел в воздухе около 20 минут. По словам экипажа, в воздушное судно попала молния.
Воздушное судно дважды заходило на посадку, однако во время первого захода у самолета была высокая скорость, совершить посадку Superjet не смог. При второй попытке у самолета отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку, сообщает источник "Интерфакса".
При посадке Superjet три раза ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего вылившееся из баков топливо загорелось. В результате выгорела почти половина самолета.
По последним данным, в аварии погибли 13 человек, из них двое детей.
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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