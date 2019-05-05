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В Шереметьево рассказали детали происшествия на борту самолета «Аэрофлота» 

РИА Новости 45 минут назад
Самолет "Аэрофлота" SSJ100 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" через 28 минут после взлета, заявили в пресс-службе аэропорта.
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"Сегодня, 5 мая 2019 года, в 18.32 мск в аэропорту произошло авиационное происшествие с пассажирским самолетом SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU-1492 вылетел в плановом режиме в 18.02 мск по маршруту Москва–Мурманск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18.30 мск пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", — заявили в "Шереметьево".
Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека и один погиб, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Происшествия , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
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