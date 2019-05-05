Самолет "Аэрофлота" SSJ100 совершил аварийную посадку в "Шереметьево" через 28 минут после взлета, заявили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.
"Сегодня, 5 мая 2019 года, в 18.32 мск в аэропорту произошло авиационное происшествие с пассажирским самолетом SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU-1492 вылетел в плановом режиме в 18.02 мск по маршруту Москва–Мурманск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18.30 мск пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", — заявили в "Шереметьево".
Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты — стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 мая 2019 г.
Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека и один погиб, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".