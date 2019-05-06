Стюардесса сгоревшего «Суперджета» рассказала, что происходило на борту

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на борту самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево , рассказала об эвакуации пассажиров.

Стюардесса Татьяна Касаткина рассказала, что люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда самолет еще двигался с большой скоростью. Пассажиры также звонили и кричали, что судно горит и падает, сообщает Telegram-канал Baza.

Касаткина также рассказала, что сразу после остановки самолета бортпроводники начали эвакуировать пассажиров. «Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», — вспоминает она.

Стюардесса сообщила, что в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью, о чем ранее также рассказывал пилот «Суперджета».

Татьяна Касаткина отметила, что внутри пламени не было, однако некоторые пассажиры заметили, как иллюминаторы начали плавиться еще до остановки самолета.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, также обнаружены черные ящики.