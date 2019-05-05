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Росавиация: в Шереметьево работает только одна полоса 

News.ru + ещё 36 59 минут назад
Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
После экстренной посадки загоревшегося самолета Аэрофлота работа аэропорта Шереметьево была полностью блокирована на один час. В настоящее время работает одна полоса столичной воздушной гавани.
Об этом сообщает Росавиация.
Работа аэропорта была ограничена на 1 час. В настоящее время работает одна полоса, — говорится в сообщении ведомства.
Следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной экстренного приземления стал пожар на борту воздушного судна, где находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.
Пор последним данным, в результате трагического происшествия погибло 13 человек, среди которых двое детей.
Один из спасшихся пассажиров загоревшегося самолёта Superjet-100 рассказал, что на самом деле произошло на борту, писал News.ru.
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Происшествия , Катастрофы , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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