Росавиация: в Шереметьево работает только одна полоса

После экстренной посадки загоревшегося самолета Аэрофлота работа аэропорта Шереметьево была полностью блокирована на один час. В настоящее время работает одна полоса столичной воздушной гавани.

Об этом сообщает Росавиация.

Работа аэропорта была ограничена на 1 час. В настоящее время работает одна полоса, — говорится в сообщении ведомства.

Следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной экстренного приземления стал пожар на борту воздушного судна, где находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Пор последним данным, в результате трагического происшествия погибло 13 человек, среди которых двое детей.

Один из спасшихся пассажиров загоревшегося самолёта Superjet-100 рассказал, что на самом деле произошло на борту, писал News.ru.