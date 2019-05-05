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Катастрофа в Шереметьево: СМИ сообщили о погибших 

Рамблер 5 минут назад
Десять пассажиров самолета, загоревшегося после вылета из Шереметьево, погибли, передает Рен-ТВ. Источник ТАСС пока подтверждает информацию об одном погибшем. Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета.
Sukhoi Superjet 100, вылетевший в 17.50 из Москвы в Мурманск, около 18:40 совершил экстренную посадку в Шереметьево посадку из-за пожара в двигателе.
По предварительным данным, на его борту было 72 человека. Людей из загоревшегося самолёта эвакуировали по надувным трапам.
Пожар быстро удалось ликвидировать.
Вскоре после того, как самолет вылетел из столицы, командир корабля попросил об экстренней посадке из-за пожара, возникшего на борту на взлете. Как сообщает в телеграм-канале радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на экстренные службы, самолет Superjet-100 не смог приземлиться в Шереметьево с первой попытки, а со второй ударился о полосу.
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Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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