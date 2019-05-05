Катастрофа в Шереметьево: СМИ сообщили о погибших

Десять пассажиров самолета, загоревшегося после вылета из Шереметьево , погибли, передает Рен-ТВ . Источник ТАСС пока подтверждает информацию об одном погибшем. Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета.

Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты — стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 мая 2019 г.

Sukhoi Superjet 100, вылетевший в 17.50 из Москвы в Мурманск, около 18:40 совершил экстренную посадку в Шереметьево посадку из-за пожара в двигателе.

По предварительным данным, на его борту было 72 человека. Людей из загоревшегося самолёта эвакуировали по надувным трапам.

Пожар быстро удалось ликвидировать.

Люди выпрыгивают по надувным трапам из горящего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 pic.twitter.com/rswf7ktTAA— Лента.ру (@lentaruofficial) 5 мая 2019 г.

Вскоре после того, как самолет вылетел из столицы, командир корабля попросил об экстренней посадке из-за пожара, возникшего на борту на взлете. Как сообщает в телеграм-канале радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на экстренные службы, самолет Superjet-100 не смог приземлиться в Шереметьево с первой попытки, а со второй ударился о полосу.