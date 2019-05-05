В Шереметьево при посадке загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево горит борт Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, вылетевший в 17.50 из Москвы в Мурманск, сообщает телеграм-канал «Говорит Москва».

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

Вскоре после того, как самолет вылетел из столицы, командир корабля попросил об экстренней посадке из-за пожара, возникшего на борту на взлете. По предварительным данным, на борту загоревшегося самолёта находились 72 человека. На ВПП работают пожарные и экстренные службы. По информации очевидцев, из других самолетов никого не выпускают. Людей из загоревшегося самолёта эвакуировали по надувным трапам, сообщают свидетели ЧП.

По данным телеграм-канала Mash, на загоревшемся борту есть пострадавшие. Их количество уточняется. Аэропорт сейчас закрыт на вылет и посадку. Рейсы отложены.