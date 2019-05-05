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В Шереметьево при посадке загорелся самолет 

Рамблер 18 минут назад
В аэропорту Шереметьево горит борт Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, вылетевший в 17.50 из Москвы в Мурманск, сообщает телеграм-канал «Говорит Москва».
Вскоре после того, как самолет вылетел из столицы, командир корабля попросил об экстренней посадке из-за пожара, возникшего на борту на взлете. По предварительным данным, на борту загоревшегося самолёта находились 72 человека. На ВПП работают пожарные и экстренные службы. По информации очевидцев, из других самолетов никого не выпускают. Людей из загоревшегося самолёта эвакуировали по надувным трапам, сообщают свидетели ЧП.
По данным телеграм-канала Mash, на загоревшемся борту есть пострадавшие. Их количество уточняется. Аэропорт сейчас закрыт на вылет и посадку. Рейсы отложены.
Происшествия , Видео , Москва , Мурманск
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