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Москвич не рассчитал длину шланга и оказался в больнице 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мужчину со сломанной ногой достали медики с козырька дома на Березовой Аллее в Москве. По словам свидетелей, пострадавший пытался спустится с 15-го этажа по пожарному шлангу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.
По какой причине мужчина полез через окно на улицу — неизвестно. Но спустится он смог до пятого этажа. Однако после он упал на козырек. Для произошедшего есть две версии: шланг оказался короче, чем представлялось наверху, или просто сорвался.
В данный момент он проходит лечение в НИИ имени Склифосовского.
Как только он придет в себя он расскажет полиции, почему выбрал такой странный способ покинуть дом
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