Москвич не рассчитал длину шланга и оказался в больнице

Мужчину со сломанной ногой достали медики с козырька дома на Березовой Аллее в Москве . По словам свидетелей, пострадавший пытался спустится с 15-го этажа по пожарному шлангу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

По какой причине мужчина полез через окно на улицу — неизвестно. Но спустится он смог до пятого этажа. Однако после он упал на козырек. Для произошедшего есть две версии: шланг оказался короче, чем представлялось наверху, или просто сорвался.

В данный момент он проходит лечение в НИИ имени Склифосовского.

Как только он придет в себя он расскажет полиции, почему выбрал такой странный способ покинуть дом