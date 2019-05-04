Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в массовом убийстве под Челябинском 

Говорит Москва 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Как пишет портал 74.ru, на допросе мужчина признался, что действительно был в гостях у 35-летнего Марата Ганиева (хозяина дома).
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
По словам задержанного, убийца — сам Марат, а он только пытался отобрать у него нож и случайно кого-то порезал в схватке.
Сегодня стало известно, что в частном доме в городе Нязепетровске нашли тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего мальчика. Позже прибывшие на место следователи обнаружили в одной комнате живого младенца в коляске.
По предварительным данным, подозреваемый — бывший супруг сожительницы хозяина дома. Возбуждено уголовное дело.
Говорит Москва: последние новости
На западе Москвы упал башенный кран В аэропорту Махачкалы задержали уроженца Дагестана за причастность к ИГ На месте массового убийства в Челябинской области нашли живого младенца
Происшествия , Марат Ганиев , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции415
Сутки без еды и воды. Польша задержала режиссера из РФ57
Российский корабль признали самым мощным в мире128
В Венесуэле разбился военный вертолет2
В Казахстане отменили «Бессмертный полк»171
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение