СМИ сообщили о задержании подозреваемого в массовом убийстве под Челябинском

Как пишет портал 74.ru, на допросе мужчина признался, что действительно был в гостях у 35-летнего Марата Ганиева (хозяина дома).

По словам задержанного, убийца — сам Марат, а он только пытался отобрать у него нож и случайно кого-то порезал в схватке.

Сегодня стало известно, что в частном доме в городе Нязепетровске нашли тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего мальчика. Позже прибывшие на место следователи обнаружили в одной комнате живого младенца в коляске.

По предварительным данным, подозреваемый — бывший супруг сожительницы хозяина дома. Возбуждено уголовное дело.