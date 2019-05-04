Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Зонами ЧС, помимо Кургана, стали четыре областных района: Белоозерский, Кетовский, Сафакульевский, Щучанский.

В район ЧП будут переброшены пожарные и спецтехника из соседних Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Им поставлена задача оперативно тушить возгорания, а также ограничить доступ в леса местным жителям. С населением будет вестись работа по соблюдению правил пожарной безопасности.

4 мая на территории Кургана горели два гектара сухой травы и 500 квадратных метров надворных построек, в результате чего были уничтожены пять домов, сообщает ТАСС. Днем ранее курганские спасатели ликвидировали пожар на территории более 60 гектаров, который угрожал четырем населенным пунктам. Тушение осложняют сильные порывы шквалистого ветра, увеличивающие площадь возгораний.