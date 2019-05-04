Депутат Госдумы пострелял из автомата на улице города в Свердловской области

Фото: кадр видео

Огонь открыл депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Это произошло в Камышлове недалеко от отеля-ресторана «Ленский» на улице Советской. Видео инцидента публикует «Ура.ru». В кадре видно группу мужчин во дворе многоквартирного дома. Один из них проверяет оружие и выпускает несколько очередей в воздух. Как отмечает агентство, пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев до окончания проверки. Ионин подтвердил информацию о стрельбе. «Мой помощник мне дал свой автомат игрушечный. Я нажал — ой, ни фига себе! Приехала милиция, мы дали объяснения. Я никого не перепугал. Мы с этими людьми встречались по поводу того, что их кинул застройщик. Мы этим людям помогаем, они нормально относятся. Стрелял мой помощник Павел. Мы действительно неправы, перед всеми извинились», — заявил депутат.