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Депутат Госдумы пострелял из автомата на улице города в Свердловской области 

Говорит Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: кадр видео
Огонь открыл депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин.
Это произошло в Камышлове недалеко от отеля-ресторана «Ленский» на улице Советской. Видео инцидента публикует «Ура.ru».
В кадре видно группу мужчин во дворе многоквартирного дома. Один из них проверяет оружие и выпускает несколько очередей в воздух. Как отмечает агентство, пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев до окончания проверки.
Ионин подтвердил информацию о стрельбе.
«Мой помощник мне дал свой автомат игрушечный. Я нажал — ой, ни фига себе! Приехала милиция, мы дали объяснения. Я никого не перепугал. Мы с этими людьми встречались по поводу того, что их кинул застройщик. Мы этим людям помогаем, они нормально относятся. Стрелял мой помощник Павел. Мы действительно неправы, перед всеми извинились», — заявил депутат.
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Происшествия , Валерий Горелых , Госдума , Справедливая Россия , МВД , РИА Ura.ru , Камышлов , Свердловская Область
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