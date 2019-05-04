На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм

Мужчину обвинили в международном экстремизме, аннулировали шенгенскую визу и выдворили из страны без объяснения причин.

На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова , ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма. Об этом он сам рассказал в интервью «Звезде».

Лента, которую Матросов собирался снимать за границей, посвящена женскому партизанскому отряду «Родина», состоящему из советских девушек, сбежавших из концлагеря и примкнувших к силам сопротивления во Франции.

«Это наши девушки, которые сбежали из концлагеря и, примкнув к силам сопротивления, создали свой собственный партизанский отряд. Было на ту пору 14 или 37 человек в отряде», — рассказал он о фильме.

Сотрудники польской погранслужбы продержали его 20 часов без еды, воды и туалета, после чего обвинили в международном экстремизме, аннулировали шенгенскую визу и выдворили из страны без объяснения причин.

«Нашу маленькую группу остановили и обвинили по большому счету в экстремизме, разжигании международной розни, в чем только ни обвинили. У нас не было никаких запрещающих предметов, литературы. Была команда не пропускать, поэтому не пропустили, продержав на пограничном пункте около 20 часов без воды, без еды без возможности даже в туалет», — отметил он.

Матросов добавил, что даже его европейских коллег также не пропустили через границу, им пришлось окружными путями добираться в родную Европу. Режиссер рассказал, что против него оформили документы, обличающие его, как международного экстремиста, однако он не стал их подписывать.