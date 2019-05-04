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На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мужчину обвинили в международном экстремизме, аннулировали шенгенскую визу и выдворили из страны без объяснения причин.
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма. Об этом он сам рассказал в интервью «Звезде».
Лента, которую Матросов собирался снимать за границей, посвящена женскому партизанскому отряду «Родина», состоящему из советских девушек, сбежавших из концлагеря и примкнувших к силам сопротивления во Франции.
«Это наши девушки, которые сбежали из концлагеря и, примкнув к силам сопротивления, создали свой собственный партизанский отряд. Было на ту пору 14 или 37 человек в отряде», — рассказал он о фильме.
Сотрудники польской погранслужбы продержали его 20 часов без еды, воды и туалета, после чего обвинили в международном экстремизме, аннулировали шенгенскую визу и выдворили из страны без объяснения причин.
«Нашу маленькую группу остановили и обвинили по большому счету в экстремизме, разжигании международной розни, в чем только ни обвинили. У нас не было никаких запрещающих предметов, литературы. Была команда не пропускать, поэтому не пропустили, продержав на пограничном пункте около 20 часов без воды, без еды без возможности даже в туалет», — отметил он.
Матросов добавил, что даже его европейских коллег также не пропустили через границу, им пришлось окружными путями добираться в родную Европу. Режиссер рассказал, что против него оформили документы, обличающие его, как международного экстремиста, однако он не стал их подписывать.
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