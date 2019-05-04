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Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале 

Рамблер 40 минут назад
В убийстве пятерых человек в Челябинской области подозревается бывший муж проживавшей в доме женщины, сообщает 74.ru. В субботу в частном доме в Нязепетровском районе были обнаружены тела пяти человек с ножевыми ранениями. Среди погибших две женщины, двое мужчин и четырёхлетний мальчик.
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Хозяевами дома были 35-летний Марат и его 26-летняя сожительница Анастасия. Среди убитых также мужчина 1988 года рождения, гостья 31-летняя Лилия и ее маленький сын.
Как сообщает издание, в причастности к убийству подозревается бывший муж Анастасии — 29-летний Игорь Герасимов, за которого она вышла замуж в 2014 году.
Мужчину сейчас разыскивают следователи.
Происшествия , Видео , Нязепетровск , Челябинская Область
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