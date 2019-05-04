Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале

В убийстве пятерых человек в Челябинской области подозревается бывший муж проживавшей в доме женщины, сообщает 74.ru . В субботу в частном доме в Нязепетровском районе были обнаружены тела пяти человек с ножевыми ранениями. Среди погибших две женщины, двое мужчин и четырёхлетний мальчик.

Хозяевами дома были 35-летний Марат и его 26-летняя сожительница Анастасия. Среди убитых также мужчина 1988 года рождения, гостья 31-летняя Лилия и ее маленький сын.

Как сообщает издание, в причастности к убийству подозревается бывший муж Анастасии — 29-летний Игорь Герасимов, за которого она вышла замуж в 2014 году.

Мужчину сейчас разыскивают следователи.