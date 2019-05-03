«Она была вся белая»: воздушный шар с ребенком рухнул на дом

Под Феодосией воздушный шар с 12-летней девочкой порывом ветра унесло в сторону моря. Ребенок вместе с родителями решили осмотреть окрестности города, однако позже аэростат упал на землю. Взрослым удалось выпрыгнуть, а девочка не успела. Мощным порывом ветра ее отнесло в район Феодосийского залива. Через некоторое время шар приземлился на крышу частного дома.

Опубликовано видео, где запечатлен момент неконтролируемой посадки воздушного шара в селе Ближние Камыши в Феодосии . На кадрах можно увидеть, как тепловой аэростат упал прямо на крышу одного из домов. Далее шар медленно начинает сдуваться, и в итоге его купол практически полностью опускается на землю.

Как сообщила хозяйка дома, в момент происшествия ей показалось, будто нечто огромное и металлическое, как грузовик, рухнуло на их дом.

«Мы услышали звук металла. Удар. Мы не могли понять, в чем дело. Когда вышли, увидели, что у нас там на заднем дворе огромный воздушный шар, надутый еще был. Сразу подумали о людях, которые там находились, и когда туда пришли, там был один ребенок», — поделилась она.

Девочка «была вся белая, ее трясло», однако она не плакала.

По словам женщины, они с мужем испытали настоящий шок. Далее хозяева дома взяли ребенка на руки, отнесли домой и связались с его родителями.

«Загремело что-то, я подумал, машина проехала мимо. Никогда не летал (на шаре — Газета.ру). Как раз вчера говорили с женой, хотели полетать», — рассказал владелец двора, на который приземлился воздушный шар.

Еще один очевидец, который следил за происходящим со стороны, поделился своими наблюдениями.

«Шар сел тихо, криков никаких не было. Сел во двор соседнего дома. Первым к нему подбежал хозяин двора. Там была девочка, лет 12-14, очень напуганная. Они ее отвели в дом», — рассказывает очевидец происшествия.

Далее он рассказал, что во дворе распространился сильный запах газа. Когда к аэростату подошли, чтобы выяснить причину загазованности, обнаружили два открытых газовых баллона.

Девочка оказалась одна в корзине воздушного шара по трагической случайности.

Семья из пяти человек решила покататься на воздушном шаре, чтобы осмотреть окрестности Феодосии с высоты птичьего полета. Однако во время посадки недалеко от подстанции «Кафа» корзина сильно ударилась о землю, после чего перевернулась. Взрослые выпали, а шар с девочкой 2007 года рождения мощным порывом ветра начало относить в район Феодосийского залива.

Сообщение о происшествии поступило в 7.20 мск. Об этом написали представители Главного управления МЧС России по Республике Крым на своем официальном сайте.

«К месту инцидента немедленно были направлены: оперативная группа 4 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы г. Феодосия, кроме того для перехвата на воде и в воздухе прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС и приведен в готовность вертолет МИ-8 МЧС России», — говорится в тексте сообщения.

Силы главного управления были приведены в повышенную готовность. Об этом заявил помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

«Катер был выведен в акваторию Черного моря для поисково-спасательных работ», — сказал он.

Как утверждают спасатели, полет девочки длился недолго — запасы газа в летательном аппарате иссякли. В общей сложности аэростат с ребенком пролетел 12 километров.

Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время проводятся следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

В пресс-службе СКР уточнили, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения проверки.

С 1 по 5 мая в Феодосии проходит фестиваль воздухоплавания «Крымская Весна». Его организатором является клуб воздухоплавателей «Воздушное Братство. Вечером накануне инцидента на набережной Феодосии состоялось „вечернее свечение“ — демонстрация аэростата с включенными горелками. Также планировалось провести „парад шаров“, однако из-за ветреной погоды мероприятие пришлось перенести.