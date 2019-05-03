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Спасатели ищут туристку из Китая, упавшую в Неву 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели в Петербурге ищут туристку из КНР, упавшую в Неву во время фотосессии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел днем в пятницу в центре города.
"Во время фотосессии гражданка Китайской Народной Республики поскользнулась и упала в Неву, ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован, поиски женщины продолжаются", — сказал представитель пресс-службы.
На месте проводятся водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН.
Об инциденте сообщено в консульство КНР.
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Происшествия , МЧС , Китай , Санкт-Петербург
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