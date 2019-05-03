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Метеорологи сообщили о скором ослаблении циклона «Фани» в Индии 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AFP 2019 / NOAA
Мощный циклон "Фани", обрушившийся в пятницу утром на индийский штат Орисса, уже в течение ближайших нескольких часов начнет ослабевать и будет двигаться вдоль восточного побережья Индии в сторону Бангладеш, сообщил метеорологический департамент южноазиатской страны.
"В ближайшие три часа циклон "Фани", как ожидается, ослабнет — скорость ветра в нем снизится до 150-160 километров в час, после чего циклон начнет двигаться на северо-восток. К вечеру он может ослабнуть до уровня сильного циклонического шторма в северной части Ориссы", — говорится в распространенном сообщении ведомства.
"Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем достигает порядка 200 километров в час. По оценкам экспертов, это самый мощный циклон, который знала Орисса с 2014 года, и один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.
В преддверии удара стихии руководство штата распорядилось эвакуировать и разместить в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По сообщениям СМИ и пользователей соцсетей, сейчас в Ориссе идут сильные ливни, ветер рушит деревья и срывает крыши домов. В ряде районов уже наблюдаются небольшие затопления.
Местные власти рекомендовали гражданам без острой необходимости не покидать свои дома. По всей Ориссе на ближайшие сутки отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели также будут закрыты. Закрыты школы, колледжи и госучреждения, также временно приостановили работу несколько морских портов.
Силы ВМС и береговой охраны, как ожидается, будут нести круглосуточное дежурство неподалеку, оказывая помощь местным жителям и ликвидируя последствия циклона.
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Происшествия , Катастрофы , Бангладеш , Индия
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