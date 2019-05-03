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Большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, заявили в МФЖ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут обеспокоен тем, что девять из 10 убийств журналистов в мире остаются безнаказанными.
Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года.
"Когда мы говорим о свободе прессы, меня, конечно, больше всего беспокоит сохраняющаяся безнаказанность убийц журналистов в мире: девять из десяти убийств журналистов по-прежнему остаются безнаказанными. Именно по этой причине IFJ оказывает давление на Генеральную Ассамблею ООН с целью принятия конвенции о независимости и безопасности журналистов и сотрудников средств массовой информации, которую она (IFJ) разработала и которая поддерживается многими организациями СМИ и федерациями профсоюзов", — сказал РИА Новости Лерут.
По его словам, "слишком многие страны мира не уважают свободу прессы или ограничивают ее под прикрытием борьбы с терроризмом или фальшивыми новостями".
"Кроме того, борьба за достойные условия труда и независимость от владельцев СМИ остается главной задачей IFJ, поскольку СМИ все больше и больше принадлежат крупным промышленным группам, которые рассматривают их не как компоненты демократии, а как инструменты пропаганды или рекламы, в то время, как все больше и больше пользователей интернета ищут бесплатную информацию, забывая, что надежная информация требует работы и имеет свою цену", — отметил глава IFJ.
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Происшествия , Общество , Генассамблея ООН , РИА Новости
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