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Соседи детей-маугли в Петербурге: «не один год жаловались, потом опустились руки» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Соцсети
Жители дома неоднократно писали жалобы по поводу антисанитарных условий в квартире многодетной семьи.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала соседка Натальи Кузьменко Юлия Иванцова.
«Конечно, жаловались не один год, а потом опустились руки, видимо. Жаловались по поводу всего, реакции никто не увидел. Напротив меня жила семья, очень чистые, тоже многодетные, но съехали около двух лет назад именно из-за соседки Наташи, так как она прямо под ними жила»
Собеседница радиостанции рассказала, что сама неоднократно видела, как Кузьменко била своих детей и собаку.
«То, что я увидела на фото в квартире — не могу утверждать, что так в действительности происходило каждый день. Как била своих детей и собаку ногами и руками — да видела много раз, про насекомых тоже полная правда, намучались все. Я живу выше этажом, и первый раз на видео, где забирали детей, увидела, что они чистые — никогда такого не было».
Ранее в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии детей, которые лежат в грязной одежде на голых матрасах. На полу мусор, экскременты и тараканы. В паблике также отмечалось, что старшей девочке 14 лет, младшему ребёнку не больше пяти, у детей гематомы и ссадины. По информации очевидцев, они не ходят в школу. В семье есть собака, которая выглядит ухоженной, в отличие от детей.
СКР Петербурга проверит семью и даст оценку действиям органов опеки.
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Происшествия , Наталья Кузьменко , СКР , Радиостанция "Говорит Москва" , Санкт-Петербург
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