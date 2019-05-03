Соседи детей-маугли в Петербурге: «не один год жаловались, потом опустились руки»

Фото: Соцсети

Жители дома неоднократно писали жалобы по поводу антисанитарных условий в квартире многодетной семьи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала соседка Натальи Кузьменко Юлия Иванцова. «Конечно, жаловались не один год, а потом опустились руки, видимо. Жаловались по поводу всего, реакции никто не увидел. Напротив меня жила семья, очень чистые, тоже многодетные, но съехали около двух лет назад именно из-за соседки Наташи, так как она прямо под ними жила» Собеседница радиостанции рассказала, что сама неоднократно видела, как Кузьменко била своих детей и собаку. «То, что я увидела на фото в квартире — не могу утверждать, что так в действительности происходило каждый день. Как била своих детей и собаку ногами и руками — да видела много раз, про насекомых тоже полная правда, намучались все. Я живу выше этажом, и первый раз на видео, где забирали детей, увидела, что они чистые — никогда такого не было». Ранее в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии детей, которые лежат в грязной одежде на голых матрасах. На полу мусор, экскременты и тараканы. В паблике также отмечалось, что старшей девочке 14 лет, младшему ребёнку не больше пяти, у детей гематомы и ссадины. По информации очевидцев, они не ходят в школу. В семье есть собака, которая выглядит ухоженной, в отличие от детей. СКР Петербурга проверит семью и даст оценку действиям органов опеки.